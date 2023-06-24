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Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Ankara-Samsun Kara Yolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Ankara-Samsun Kara Yolunda Trafik Yoğunluğu

Güncel Haberler

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun- Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Karadeniz Bölgesi Kurban Bayramı Ankara Güncel Haberler

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