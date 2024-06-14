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Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor

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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Karabük Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin bölgeden geçişleri devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Karabük Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri devam ediyor.

Otoyolun Bolu ve Düzce kesimlerinde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde araç yoğunluğu artıyor.

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Karabük Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde de trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan Karadeniz'e gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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