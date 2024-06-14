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Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk

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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor. Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor. Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor. Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor. Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Öte yandan, bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Jandarma Yeniçağa Kaynaşlı İstanbul Köroğlu Gölyaka trafik Gerede Tatil Düzce Bolu Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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