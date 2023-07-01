Kurban Bayramı Tatili İle İstanbul'da Yoğunluk Yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin kente dönmeye başlaması nedeniyle İstanbul'da havalimanları ve otogarda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar gelen yolcu katında yoğunluk gözlemlenirken, otogarda da vatandaşların dönüş hareketliliği nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Tatilin son gününü evinde dinlenerek geçirmek isteyenlerin dönüşleriyle birlikte havalimanının otoparkında da yer bulmakta güçlük çekiliyor.

Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin kente dönmeye başlaması nedeniyle İstanbul'da havalimanları ve otogarda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nda ilan edilen 9 günlük tatil nedeniyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbullular, kente dönüş için harekete geçti.

Dönüşlerini pazar gününe bırakmayarak tatilin son gününü evinde dinlenerek geçirmek isteyenler, bayramın 4. gününde havalimanı ve otogarda yoğunluk oluşturdu.

Kente dönmek için hava yolunu tercih edenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

İç hatlar gelen yolcu katında yolcu yoğunluğu gözlemleniyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı. İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

40 bin araçlık otoparkta yer bulmakta güçlük çekiliyor

Dönüş hareketliliğinin başlamasıyla havalimanının otoparkında da yoğunluk arttı. Tatil için şehir dışına giden yolcular, araçlarını havalimanının kapalı otoparkına bırakınca açık ve kapalı otoparklar doldu. Kapasitesi yaklaşık 40 bin araç kapasiteli otoparkta yer bulmakta zorluk çekiliyor.

İstanbulluların kente dönüşleri nedeniyle hareketliğin arttığı bir başka nokta da Büyük İstanbul Otogarı oldu.

Vatandaşların bayram tatilinden dönmeye başlamasıyla otogarda yoğunluk yaşanıyor. Memleketinden dönenlerin beraberinde koli ve çuvallarla kışlık erzak getirdiği görüldü.

Mardin'den dönen Makbule Tunç, giderken yoğunluktan otobüs bileti bulamadığı için otomobille Kızıltepe'ye gittiğini anlatarak, tatilin güzel ama yorucu geçtiğini söyledi.

Engin Görmüş ise bayram tatilinin 5 gününü ailesiyle Kırklareli'de geçirdiğini ifade etti.