Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar otoyollarda yoğunluğa neden oluyor

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket eden sürücüler, Sakarya ve Kocaeli'de otoyollarda yoğunluğa neden oluyor. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Sakarya ve Kocaeli'de otoyollarda yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Gebze mevkisinde yoğunluk yaşanırken, Kocaeli-Yalova Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü mevkisinde trafik ara ara durma noktasına geliyor. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede havadan da denetim gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Sakarya Akyazı kesiminde ise araçlar düşük hızda ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde de sürücüler, yoğunluğa neden oluyor.

D-100 kara yolunun Akyazı kesiminde ise kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.