Kurban Bayramı Tatili İçin Otogarlarda Yoğunluk

Kurban Bayramı Tatili İçin Otogarlarda Yoğunluk
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Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor. Bilet bulamayan yolcular otogarda bilet arayışına girerken, otobüs firmaları ek seferler düzenliyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketinde veya şehir dışında geçirmek için otogara gelen yolcular yoğunluğa neden olurken, firmalar seyahatlerini arife gününe bırakanların taleplerini karşılamak için ek otobüs seferleri koydu.

İnternet üzerinden bilet bulamayan bazı yolcular da otogarda bilet arayışına girdi.

Yoğunluk nedeniyle otogarın giriş ve çıkışlarında zaman zaman araç kuyruğu oluştu.

Akşam saatlerinde otogardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Yolculardan Ramazan Alyakut, bayram için memleketi Adana'ya gittiğini söyledi.

Yaklaşık 10-15 gün memleketinde kalacağını belirten Alyakut, "Ailemin yanına gideceğim. Bileti son dakikaya bıraktım. Çünkü yurt dışından geldim. Şansıma 1 bilet buldum." dedi.

Otobüs şoförü Selçuk Güçyeter de İstanbul'dan Tekirdağ'a gittiğini belirterek, bu yöne doğru trafik yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

Bayram yoğunluğunu otobüs firmalarının hissettiğini vurgulayan Güçyeter, "Yolcu olarak çift yönlü olarak yoğunluk var. Otobüsler dolu olarak vatandaşları istedikleri yere götürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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