Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Bayram tatilinin ardından dönüşlerin başlamasıyla Antalya, İzmir, Ankara, Konya ve Kütahya kara yollarının birleştiği Afyonkarahisar'daki Çevre Yolu kısmında yer yer trafik yavaşladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşak noktalarda önlem alarak ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler aşırı hız ve takip mesafesi konusunda da uyarılıyor. Tatil dönüşü trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.