Üye Girişi
Haberler
Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Bayram tatilinin ardından dönüşlerin başlamasıyla Antalya, İzmir, Ankara, Konya ve Kütahya kara yollarının birleştiği Afyonkarahisar'daki Çevre Yolu kısmında yer yer trafik yavaşladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşak noktalarda önlem alarak ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler aşırı hız ve takip mesafesi konusunda da uyarılıyor. Tatil dönüşü trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Bayram tatilinin ardından dönüşlerin başlamasıyla Antalya, İzmir, Ankara, Konya ve Kütahya kara yollarının birleştiği Afyonkarahisar'daki Çevre Yolu kısmında yer yer trafik yavaşladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşak noktalarda önlem alarak ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler aşırı hız ve takip mesafesi konusunda da uyarılıyor.

Tatil dönüşü trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Kurban Bayramı Karahisar Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title