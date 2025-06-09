Kurban Bayramı Tatili Dönüşünde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yoğunluk
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesinde yoğun trafik oluştu. Yolculuk yapanların geri dönüşü başlarken, ekipler trafiğin akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
KURBAN Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişi Solaklar sapağı mevkisinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul istikametine doğru 4 şeritli otoyolda araç trafiğinin arttığı gözleniyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel