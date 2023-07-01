Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde hareketlilik yaşanıyor

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor. Yalova'daki Altınova Hersek ile Bursa'daki batı gişelerinde yoğunlaşan araçlardaki sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor. Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.