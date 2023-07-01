Üye Girişi
Haberler
Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde hareketlilik yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde hareketlilik yaşanıyor

Güncel Haberler

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor. Yalova'daki Altınova Hersek ile Bursa'daki batı gişelerinde yoğunlaşan araçlardaki sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor. Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

Yalova'daki Altınova Hersek ile Bursa'daki batı gişelerinde yoğunlaşan araçlardaki sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.

Bazı tatilciler, otoyolda belirli aralıklarla faaliyet gösteren Oksijen Tesisleri'nde mola veriyor, yeme içme, akaryakıt gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Yalova Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title