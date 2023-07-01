Kurban Bayramı Tatili Dönüşünde Ankara-Kırıkkale Yolunda Yoğunluk
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Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde yer yer yoğunluk oluşturuyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.
Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Ankara- Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde yer yer yoğunluk oluşturuyor.
Kurban Bayramı'nın son gününde kara yolunun Ankara istikametinde akıcı yoğunluk gözlenirken, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.
Trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışıyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel