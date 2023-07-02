Kurban Bayramı Tatili Dönüşünde Anadolu Otoyolu'nda Dron Destekli Denetim

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun sürdüğü Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde polis ekipleri dron destekli denetim yaptı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücüleri dron kullanarak belirledi. Tespit edilen 89 araca cezai işlem uygulandı.