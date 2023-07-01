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Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

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Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılmasıyla Samsun'da şehirler arası yollarda yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılmasıyla Samsun'da şehirler arası yollarda yoğunluk oluştu.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Samsun- Ankara kara yolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Samsun Ankara Güncel Haberler

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