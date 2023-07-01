Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor
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Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılmasıyla Samsun'da şehirler arası yollarda yoğunluk oluştu.
Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılmasıyla Samsun'da şehirler arası yollarda yoğunluk oluştu.
Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Samsun- Ankara kara yolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel