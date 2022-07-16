Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Samsun- Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine gidenler, dönüş yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluğa yol açtı. Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla önemli geçiş güzergahlarından Samsun'un Havza ilçesinde, İstanbul ve Ankara istikametinde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor. AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel Kurban Bayramı Ankara Güncel Haberler

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