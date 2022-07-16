Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Samsun- Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine gidenler, dönüş yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluğa yol açtı.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla önemli geçiş güzergahlarından Samsun'un Havza ilçesinde, İstanbul ve Ankara istikametinde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Kurban Bayramı Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title