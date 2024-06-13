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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde sürücülerin yoğunluğu nedeniyle trafik akıcı değil.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Yolda arıza yapan bazı araçların bulunduğu yerlerde ise trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Güzergahta görev yapan Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, yarın ve cumartesi günü trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise akıcı trafik devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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