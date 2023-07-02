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Kurban Bayramı Tatilcileri Kulu'da Uzun Araç Konvoyu Oluşturdu

Kurban Bayramı Tatilcileri Kulu'da Uzun Araç Konvoyu Oluşturdu

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşü son güne bırakan tatilciler Kulu ilçesinde kilometrelerce araç konvoyu oluşturdu. Akdeniz bölgesine tatile giden vatandaşların dönüşlerini son güne bırakmasıyla Konya'nın Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolu kilometrelerce araç yoğunluğuna neden oldu. Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan 3 ışıklı kavşakta durmak zorunda kalan binlerce araç uzun konvoy oluşturdu. Araç yoğunluğunun akşam serinliğinde artması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşü son güne bırakan tatilciler Kulu ilçesinde kilometrelerce araç konvoyu oluşturdu.

Akdeniz bölgesine tatile giden vatandaşların dönüşlerini son güne bırakmasıyla Konya'nın Kulu ilçesinden geçen Konya- Ankara kara yolu kilometrelerce araç yoğunluğuna neden oldu.

Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan 3 ışıklı kavşakta durmak zorunda kalan binlerce araç uzun konvoy oluşturdu.

Araç yoğunluğunun akşam serinliğinde artması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Ankara Konya Güncel Haberler

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