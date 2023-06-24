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Kurban Bayramı Tatilcileri Konya-Ankara Yolunda Yoğunluk Oluşturdu

Kurban Bayramı Tatilcileri Konya-Ankara Yolunda Yoğunluk Oluşturdu

Güncel Haberler

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı. Kulu ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşurken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Otogar kavşağında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kurban Bayramı dolayısıyla Konya- Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.

Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluştururken, maddi hasarlı kazalar da meydana geliyor.

Otogar kavşağında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Ankara Güncel Haberler

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