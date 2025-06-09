Kurban Bayramı Sonunda Bartın'da Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Sonunda Bartın'da Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Bartın'dan dönüş yapan tatilciler ve memleketine gelenler, Ankara, İstanbul, Karabük ve Amasra yollarında yoğun trafiğe neden oldu. 150 bin aracın giriş yaptığı kentte, önlemler artırıldı.

BARTIN'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler ve memleketine gelenler, Ankara, İstanbul, Karabük ve Amasra kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda kente ve Amasra ilçesine gelen tatilciler, yaşadıkları illere dönüşe geçti. Arife gününden itibaren 5 gün boyunca yaklaşık 150 bin aracın giriş yaptığı kentte, özellikle İstanbul ve Ankara yolunda yoğunluk oluştu. Diğer taraftan Bartın-Karabük ve Bartın-Kurucaşile Kastamonu-Cide kara yolunda yoğunluk akşam saatlerine doğru arttı. Trafik yoğunluğu nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, kritik kavşaklarda bekleyerek, trafiğin akışının hızlanmasını sağladı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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