Kurban Bayramı Son Gününde Bartın'da Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Son Gününde Bartın'da Trafik Yoğunluğu
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Bartın'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde, tatilcilerin ve memleketine dönenlerin oluşturduğu trafik yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle İstanbul ve Ankara yolunda yoğun araç trafiği yaşanırken, emniyet güçleri önlemlerini artırdı.

BARTIN'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler ve memleketine gelenler, Ankara, İstanbul, Karabük ve Amasra kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda kente ve Amasra ilçesine gelen tatilciler, yaşadıkları illere dönüşe geçti. Arife gününden itibaren 5 gün boyunca yaklaşık 150 bin aracın giriş yaptığı kentte, özellikle İstanbul ve Ankara yolunda yoğunluk oluştu. Diğer taraftan Bartın-Karabük ve Bartın-Kurucaşile Kastamonu-Cide kara yolunda yoğunluk akşam saatlerine doğru arttı. Trafik yoğunluğu nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, kritik kavşaklarda bekleyerek, trafiğin akışının hızlanmasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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