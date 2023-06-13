Kurban Bayramı öncesinde tarım denetimleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan sevk işlemlerinin denetimini artırdı. Satın alınacak kurbanlık hayvanın bilgileri, TarımCebimde mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Denetim ve kontrol ekipleri, hayvanların sağlıklı olup olmadığı, aşılarının olup olmadığı, veteriner sağlık raporunun olup olmadığı gibi konuları kontrol ediyor. Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Kurban Bayramı öncesinde denetimler artırıldı. Kurbanlık sevk işlemleri dikkatle takip edilirken; satın alınacak kurbanlık hayvanın bilgileri, küpe numarasıyla 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış yaşanırken; özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurbanlık hayvan sevki sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce kurbanlık hayvan sevklerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması ve kurallara harfiyen uyulması için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine talimat gönderildi. Talimatta, kurbanlık hayvan sevklerinin kontrol ve denetiminde il/ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı ve belediye zabıtası ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetim sayılarının artırılmasının önemine işaret edildi. Kurban satış yerlerinde yapılacak denetimlerin özellikle Kurban Bayramı'ndan önceki süreçte yoğunlaştırılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğinin sağlanması ve kurban hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesinin de önemine dikkat çekildi.

VETERİNER SAĞLIK RAPORU GEREKLİ

Denetim ve kontrol ekiplerince; hayvanların küpeli olup olmadığı, sevklerde bulunması gereken aşılarının olup olmadığı (büyükbaş hayvanlarda şap aşısı, küçükbaş hayvanlarda PPR aşısı), hayvanların sağlıklı olup olmadığı, iller arası kurbanlık hayvan sevklerinde veteriner sağlık raporunun olup olmadığı, büyükbaş hayvanların pasaportlarının (kimlik belgesi), küçükbaş hayvanların nakil belgesinin olup olmadığı, hayvanların kimlik bilgileri ile uyumlu olup olmadığı, (ırkı, cinsiyeti, yaşı) nakilde hayvan refahı kapsamında belgelerin (sürücü yeterlilik belgesi, bakıcı yeterlilik belgesi ve nakliyeci yetki belgesi) olup olmadığı kontrol ediliyor. İlgili Bakanlıkların taşra teşkilatlarının katılımıyla İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca da kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekimler görevlendirildi. Bu veteriner hekimler tarafından belediyelerle iş birliği içerisinde satış yerlerine giren çıkan hayvanların sağlık yönünden gerekli muayene ve kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu komisyonlar tarafından iş birliği içerisinde, kurbanlıkların satış ve kesimlerinin yapılacağı geçici kurban satış ve kesim yerleri de belirlendi.

TRAKYA'YA HAYVAN SEVKİ YAPILMIYOR

Şap hastalığı ile koyun ve keçi vebası hastalığından korunmuş bölge olması dolayısıyla, alınan tedbirler kapsamında Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki, Bakanlıkça yayımlanan ilgili genelgelerde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Avrupa yakası dahil İstanbul'a 13 Haziran'dan itibaren kurban girişleri yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mobil uygulaması 'TarımCebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor. 'TarımCebimde' uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor. (DHA)