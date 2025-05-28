Kurban Bayramı Öncesi Yüksek Hızlı Trenler Temizlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde "Sevdiklerini Koru-Kamusal Alanda Hijyen Farkındalığı Projesi" kapsamında TCDD Taşımacılıka ait 31 yüksek hızlı trenin temizlendiğini bildirerek, "Sürdürülebilir bir hijyen kültürünün oluşmasına katkı sunmayı sorumluluk olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı döneminde trenlerde yolcu hareketliliğinin arttığına işaret etti.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Hayat Kimya işbirliğinde hayata geçirilen "Sevdiklerini Koru-Kamusal Alanda Hijyen Farkındalığı Projesi"ne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Proje kapsamında 31 yüksek hızlı tren seti temizlendi. Toplu taşımada hijyene dikkat etmek, konfor sağlamanın yanı sıra doğrudan toplum sağlığını ilgilendiren bir zorunluluktur. Sürdürülebilir bir hijyen kültürünün oluşmasına katkı sunmayı sorumluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, temiz bir çevre hedefinin, bireylerin günlük yaşamlarında benimsedikleri temizlik ve hijyen alışkanlıklarıyla mümkün olabileceğine işaret ederek, kamu hijyeni konusunda farkındalık oluşturmayı ve toplumsal bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını aktardı.

750 kişiyle araştırma yapıldı

Söz konusu projenin, Hayat Kimya destekleriyle gerçekleştirilen "Kamusal Alanda ve Evde Hijyen Alışkanlıkları Araştırması" sonucunda devreye alındığını belirten Uraloğlu, Türkiye örnekleminde 15 yaş ve üzeri 750 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın, kamu taşımacılığındaki beklentilerden, salgın öncesi ve sonrası hijyen alışkanlıklarına ve toplumun ortak alanlardaki kurallara bakışına kadar pek çok konuyu derinlemesine incelediğini bildirdi.

"Her iki kişiden biri toplu taşımada hijyenin hayati önem taşıdığını belirtiyor"

Uraloğlu, araştırmaya göre, katılımcıların şehir içi kamu taşımacılığını haftada ortalama 3-4 defa, şehirler arası taşımacılığı da ayda 1-2 defa kullandığını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yapılan araştırma sonuçlarına göre, toplu ulaşımda en yaygın kullanılan taşıma aracı yüzde 81 ile belediyeye ait otobüsler olurken bunu yüzde 65 ile metro, yüzde 63 ile minibüs ve dolmuş, yüzde 41 ile metrobüs, yüzde 33 ile tren ve yüzde 25 ile vapur izliyor. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 29'u toplu taşımada yolcuların hijyen kurallarına yeterince özen gösterdiğini düşünürken, her iki kişiden biri toplu taşımada hijyenin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Bu yüksek farkındalığa rağmen her 10 kişiden 7'si toplu taşıma araçlarının yeterince hijyenik olmadığını ifade ediyor."

Araştırmanın, vatandaşların kamusal alanlarda hijyen beklentisinin çok yüksek olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Günde yaklaşık 35 bin vatandaşımıza hizmet veren yüksek hızlı trenlerimizde başlattığımız bu farkındalık çalışmasıyla yalnızca temiz bir ulaşım ortamı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yolcuları da hijyenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dair bilgilendiriyoruz."