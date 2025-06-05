Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimi Uyarısı

Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimi Uyarısı
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Gaziantep Vali Vekili İlker Eker, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı. Denetimlerde sürücülere kurallara uymaları hatırlatıldı ve bayram için çeşitli güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

Gaziantep Vali Vekili İlker Eker, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

Vali Vekili Eker, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları ikazında bulunan Eker, çocuklara şeker ve oyuncak hediye etti.

Eker, ekiplerce durdurulan otomobil ve diğer araçlardaki yolcuları hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Eker, bayram öncesi emniyet ve jandarma ekipleri tarafından çeşitli tedbirler alındığını söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 170 noktada seyyar veya sabit trafik denetimleri gerçekleştirileceğini ve 117 noktada radar denetimi yapılacağını söyleyen Eker, şunları kaydetti:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 24 ana güzergahta şehirlerarası otobüs terminali ve AVM'ler gibi halkın yoğun olduğu bölgelerde gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Bu bölgelerde KGYS sistemlerimizde olaylar anlık takip edilecek. Bayram tatilinde emniyete bağlı 118 ekibimiz tarafından trafik tedbirleri alındı. Jandarmaya bağlı bin 546 emniyete bağlı 3 bin 210 olmak üzere toplam 4 bin 756 personel görev başında olacak. AFAD, 112, İl Tarım ve Orman gibi çeşitli kurumlardan da personeller görev başınca olacak, 5 binin üzerinde personel çalışacak."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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