Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlık ziyaretleri yapıldı

Karabük, Kocaeli ve Düzce'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlıklara ziyaretler yapıldı. Karabük Valisi Fuat Gürel, eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve diğer protokol üyeleri, Beşbinevler Şehitliği'nde ailelerle Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kocaeli'de de kent protokolü, arife gününde şehitlik ziyareti yaptı. Düzce'de de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Karabük, Kocaeli ve Düzce'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlıklara ziyaretler yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve diğer protokol üyeleri, Beşbinevler Şehitliği'nde ailelerle Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol, daha sonra Güleç Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ve Yücel Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Çocukların ikramlarından tadan ve hediyelerini kabul eden katılımcılar, huzurevi sakinlerince okunan şiirleri dinledi ve sergilenen oyunları izledi.

Kocaeli

Kocaeli'de de kent protokolü, arife gününde şehitlik ziyareti yaptı.

İzmit'teki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Müftüsü Sinan Cihan ve yetkililer katıldı.

Şehit kabirlerine karanfil bırakan Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı, çocuklara hediyeler verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona eren programın ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, dini bayramların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günleri olduğunu belirtti.

Yetim, öksüz, kimsesiz ve ekonomik yoksunluk içinde bulunanların bayram sevincine ortak olabilmesi için Valilik tarafından çalışma yapıldığını anlatan Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal devlet uygulamaları en üst seviyede uygulamaya konulmuş, hiç kimsenin çaresiz durumda bırakılmamasına özen gösterilmiştir. Bu kapsamda Valiliğimizce, bahsettiğim grupların bayram sevincini yaşayabilmeleri için her türlü destek sağlanmış, 3 bine yakın evladımızın bayramlıkları teslim edilmiştir." dedi.

Düzce

Düzce'de de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Şehir Mezarlığı ve Şehitliğine gelen aileler, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşlar zaman zaman hüzünlendi.