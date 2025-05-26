Kurban Bayramı Öncesi Pazarda 'Yıldız' Rüzgârı: 850 Kilo Kurbanlık 285 Bin TL’ye Satıldı

Kurban Bayramı Öncesi Pazarda 'Yıldız' Rüzgârı: 850 Kilo Kurbanlık 285 Bin TL’ye Satıldı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Hayvan Pazarı'nda, Yozgat'tan gelen Bahri Kılınçarslan, 30 büyükbaş hayvandan 15'ini satarken, 850 kiloluk 'Yıldız' isimli kurbanlığı 285 bin TL’ye alıcı buldu. Kılınçarslan, pazar hizmetlerinden memnun olmadığını belirtti.

Pazarın yıldızı 'Yıldız' oldu; 850 kiloluk kurbanlık 285 bin TL'ye satıldı

ZONGULDAK - Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı Karadeniz Ereğli Hayvan Pazarı'nda, Yozgat'tan gelen üretici Bahri Kılınçarslan getirdiği 30 büyükbaş hayvandan 15'ini satarken, en büyük hayvanı olan 850 kiloluk "Yıldız" isimli kurbanlığı 285 bin TL'ye alıcı buldu.

Karadeniz Ereğli'de kurulan hayvan pazarında satışlar başladı. Yozgat Merkez Kozlar Köyü'nden gelen 69 yaşındaki Bahri Kılınçarslan, bayram öncesinde 30 büyükbaş hayvanla pazara katıldı. Şu ana kadar 15 hayvanını sattığını söyleyen Kılınçarslan, pazarla ilgili şikayetlerini de dile getirdi. Kılınçarslan, "Yozgat merkez, Kozlar Köyü'nden geldik. Geleli 1 hafta falan oldu. Satışlarda normal. Yalnız buraya geldik ama hiç iç açıcı bir şey yok. Pazarın şartları açısından, hizmet olarak verdikleri hizmet açısından memnun değiliz" dedi.

Hayvanların fiyatlandırmasının kilo ve durumuna göre değiştiğini belirten Kılınçarslan, "Biz 30 tane hayvan getirdik. Şu anda 14 tane falan sattık. Bir bakalım daha zaman da var ne olur. Fiyatlarda da hayvanına göre, kilosuna göre anlaşıyoruz, veriyoruz. Öbür vatandaşların hayvanlarını ben görmedim. Kendi çatımızda olan hayvanlar kendimizin kilo olarak fazla, görüyoruz" diye konuştu.

Kılınçarslan, 850 kilo ağırlığındaki en büyük hayvanını pazarda sattığını belirterek, "En büyük hayvanım 850 kilo geliyor. Tarttık. O da burada. Yıldız diye bir isim söyleyebilirim. Yıldız. Pazarın da yıldızı oldu. 285 bin liraya sattık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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