KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ OTOGARDA YOĞUNLUK - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ OTOGARDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KURBAN Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

KURBAN Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Birçok yolcu bilet bulmakta güçlük çekti.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyip, otobüs yolcuğunu tercih edenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otobüs firmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda ek seferler koydu. Otobüs bileti almayı son güne bırakan vatandaşlar ise bilet bulmakta güçlük çekti.

Malatya'ya ailesinin yanına gittiğini belirten vatandaş Hasan Tay Bilet fiyatları şu anki ekonomik şartlara göre uygun. Annem ve babam orada. Onlara ziyarette bulunacağız. Bayramı orada geçirmek için gideceğiz. 18 senedir gitmedim dedi.

Otobüs firması çalışanı Yaşar Dursun İşler çok iyi gidiyor. Bayramın dördüncü gününe kadar araçlarımız tamamen dolu. 3 senedir pandemiden dolayı kimse gidemiyordu. Kimse kalmadı, İstanbul boşalacak ifadelerini kullandı.

Öğrenci Haktan Kaya Bayram nedeniyle İstanbul'dan Erzurum'a bir yolculuğum var. Yolum biraz uzun otobüsü tercih ettim. 15 saat sürüyor genelde. Bayramı orada geçirmeyi düşünüyorum dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title