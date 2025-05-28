Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Sıklaştı

Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Sıklaştı
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Ankara'da Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fiyat etiketi ve stokçuluk üzerinde denetimler gerçekleştiriyor. Haksız fiyat artışı tespiti durumunda cezai yaptırımlar uygulanacak.

ANKARA'da Kurban Bayramı öncesi Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulamaları ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik denetimlerini, Kurban Bayramı öncesinde de sürdürdü. Yurt genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetim kapsamında vatandaş mağduriyetine sebep olan ve piyasadaki adil rekabet ortamını bozan uygulamalar mercek altına alındı. Ankara'da İl Ticaret Müdürü Elif Tan başkanlığında yürütülen denetimde, zincir marketler, gıda ile bayramlık ürün satışı yapılan işletmeler incelendi. Denetimde temel gıdaların yanı sıra tatlı, kahvaltılık, kuru yemiş ve şeker gibi ürünlerin fiyat etiketleri incelendi.

'UYGUNSUZLUK OLAN HER BİR ÜRÜN İÇİN İDARİ CEZAMIZ SÖZ KONUSU'

İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimlerine yoğun olarak devam ettiklerini belirterek, "Fiyat etiketi ve haksız fiyat yönünden denetimler yapıyoruz. Fiyat etiketinde olması gereken unsurlar var, buna bakıyoruz. Ayrıca kasa fiyatı ile ürünün raf fiyatı arasında bir fark olup olmadığının kontrolünü yapıyoruz. Uygunsuzluk olan her bir ürün için idari cezamız söz konusu. Ayrıca haksız fiyatla ilgili de özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat şüphesi oluşan ürünlere yönelik alış ve satış faturalarını talep ediyoruz işletmeden. Bunları bakanlığımıza gönderiyoruz. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda değerlendirilerek bir uygunsuzluk halinde cezai yaptırım uygulanıyor" dedi.

Tan, vatandaşların karşılaştıkları uygunsuzlukları İl Ticaret Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden bildirmeleri durumunda, söz konusu işletmeye denetim ekiplerinin gönderileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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