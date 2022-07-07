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Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Belediye, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri farklı noktalardaki kurban kesim yerlerini vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi. Kurban Bayramı nedeniyle belirlenen kesim yerlerinin hijyenini sağlamak amacıyla ilaçlı suyla temizlik çalışması yapıp, dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı nedeniyle hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik konusunda gündüz ve gece vardiyasıyla çalışmalarını yürüten ekiplerimiz, belirlenen kurban kesim alanlarında sabunlu suyla yıkama yaptı, menfezleri temizledi.

Kesim yerlerinde daha steril bir ortamda kurban kesimi yapılmasını sağlamak için yapılan çalışmalarda detaylı yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayram boyunca sahada olacaklarını, kesim alanlarının da bayram boyunca düzenli olarak temizlenmeye devam edileceği bildirildi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Kurban Bayramı Karahisar Güncel Haberler

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