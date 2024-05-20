Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da kurban pazarları hazırlıklara başladı

Kurban Bayramı öncesi çalışmaların hız kazandığı hayvan pazarlarında çadır kurulumları tamamlanırken, kurbanlıkların haziran itibarıyla kente getirilmesi bekleniyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'daki kurban pazarlarında hummalı çalışmalara başlandı. Satıcılar için kurban pazar yerlerini belirleyen belediyeler, çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler'deki kurban pazarına bu yıl kurulan 117 çadırın tamamı satıcılar tarafından kiralandı.

Belediye görevlilerinin düzenlediği çadırlardan 89'u büyükbaş, 28'i küçükbaş için ayrıldı.

Çadırları kiralayan satıcılar da iş makineleriyle çalışma yaparak, zemine beton dökülmesi, yemliklerin yerleştirilmesi ve atık giderlerinin kazılması gibi hazırlıklar yaptı.

Belediye görevlileri ise kurbanlık almaya gelecek vatandaşlar için dinlenme çadırı, mescit, otopark gibi sosyal alanların düzenlemesini sürdürüyor.

Kurbanlıkların ise haziran başında İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

Kurbanlıkların evrakları kontrol edilecek

Pazardaki çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü veteriner hekim Tibet Bayhan, bu yıl pazara 3 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaşın getirilmesini beklediklerini söyledi.

Bayhan, "Vatandaşlarımız rahatlıkla dini vecibelerini yerine getirirken sıhhi şartlara uygun kurban kesmelerini sağlamak üzere belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Satıcılar tarafından pazardaki çadırların tamamının kiralandığını anlatan Bayhan, "Haziran başı itibarıyla kurbanlıkların alana gelmesini bekliyoruz. Tarım Bakanlığının belirlediği evraklar. Bu evrakları sorgulayarak kurbanlıkları pazara alacağız. Herhangi bir eksiği olan kurban sahibi varsa onları maalesef pazara alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvanların genel kontrollerini de yapacaklarını dile getiren Bayhan, hastalık olduğunu tespit ettikleri hayvanları pazara almayacaklarını sözlerine ekledi.