- Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik

MARDİN - Kurban Bayramına sayılı günler kala Mardin'de hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamlandı. Mardin'in eski hayvan pazarlarından biri olan Sultanköy Hayvan Pazarında hareketlilik başladı. Sabaha karşı alışverişin başladığı hayvan pazarında, satıcılar kurbanlıklarını görücüye çıkardı.

Kurban kesecek vatandaşlar ile kurbanlık satıcılarının en önemli buluşma noktalarından biri olan hayvan pazarında pazarlık başladı. Pazarda alıcılar fiyatların yüksekliğinden, satıcılar ise piyasanın durgunluğundan dert yandı.

Hayvan pazarında kurbanlık satan Bilal Gür, "Kurban fiyatları geçen seneye göre biraz yüksek, geçen sene 5 bine alınan kurban bu sene 10 bin TL oldu. Hayvan pazarlarının kapatılması ile hayvan tedarik edemediğimiz için fiyatlar yükseldi. Bir aydır hayvan pazarı açıldı. Kilo bazında 50 TL düşüklük var. Toptan aldığında daha ucuza denk geliyor. Tek aldığınız zaman 220 TL ama toptan alındığında etin kilosu 180 TL'ye denk geliyor" dedi.

"Kurban Bayramından sonra fiyatlar düşecek"

Kurban bayramından sonra et fiyatlarının düşeceğini belirten Gür; "Kurban Bayramı sonrası fiyatlar düşmeye başlayacak. Kurban Bayramı dolayısıyla fiyatlar yaklaşık 50 TL daha yüksek, bayram sonrası normale dönecek diye bir beklentimiz var. Alım gücü yok. Geçen sene 4 tane alan bir aile bu sene 1 tane bile alırken zorlanıyor" diye konuştu.

"Hayvan alırken sarılık hastalığına dikkat edilmeli"

Hayvan alınırken hastalıklı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Gür; "Hayvanlar bu aylarda çimlerden dolayı sarılık hastalığına yakalanıyor. Alıcılar hayvan alırken bu ay sarılık olup olmadığına dikkat etsinler" diye ifade etti.