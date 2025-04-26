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Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Nakillerinde Yeni Düzenleme

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Nakillerinde Yeni Düzenleme
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Kurban Bayramı yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerine yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Yönetmelikteki değişikliğe göre belgeler elektronik ortamda düzenlenebilecek, nakledilen hayvanların kontrolü zorunlu hale getirildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerinde etkin takip amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyesine ilişkin belgeler elektronik ortamda da düzenlenebilecek.

Hayvan nakleden araç ve hayvan sahipleri, Bakanlık tarafından belirlenen veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarından en az birine girerek, nakledilen hayvanları kontrol ettirmekle yükümlü olacak. Söz konusu denetim istasyonlarına girmeyenlere para cezası verilecek.

İller arası hayvan hareketlerinde hayvan sağlığı ve nakil süreçlerinin daha etkin takibi amacıyla veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi de 5 günden 3 güne indirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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