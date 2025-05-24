Kurban Bayramı Öncesi Gaziantep'te Hayvan Pazarları Canlandı

Kurban Bayramı Öncesi Gaziantep'te Hayvan Pazarları Canlandı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te hayvan pazarları kurbanlık hayvanlarla dolarken, vatandaşlar uygun fiyata kurbanlık bulmak için pazara akın etti. Yetiştiriciler, fiyatlar konusunda alıcılarla pazarlıklara girişti.

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi

GAZİANTEP - Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Gaziantep'te hayvan pazarları kurbanlık hayvanlarla dolmaya başladı.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarında da beklenen hareketlilik başladı. Bin bir emek ve zahmetle yetiştirdikleri büyükbaş ile küçükbaş hayvanları pazara getiren yetiştiriciler, satışa başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantepli vatandaşların kurbanlık telaşı başladı. Sinan Organize Besi Bölgesi'nde kurulan pazara giden vatandaşlar, kurbanlıklarını belirliyor.

Uygun fiyata kurbanlık bulmak için pazara giden vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen hayvan yetiştiricileri arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Kurban Bayramı için kurbanlık hayvan almak için pazara giden vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için hayvan yetiştiricileri ve satıcılarla yoğun bir pazarlığa tutuşuyor.

Hayvan pazarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için fiyat araştırması yapıyor. Pazarda kurbanlık vasfı taşıyan dana kilogram fiyatı 290 TL, düve 275 TL ve inek ise 250 TL'den satışa sunuluyor. Küçükbaş kurbanlık hayvanlar ise 210 ile 220 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Kurban ibadetlerini yerine getirmek için pazara gelen vatandaşların, kurbanlıklarını almak için hayvan besicileri ile sıkı sıkıya pazarlık yapması da dikkat çekti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden getirdikleri kurbanlık hayvanları pazarda müşterileriyle buluşturan hayvan yetiştiricileri, pazarda başlayan yoğunluğun önümüzdeki günlerde artacağını dile getirdi.

Yetiştirmiş olduğu kurbanlıkları pazara getirdiğini belirten küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail Yıldız, satışlardan umutlu olduklarını belirtti.

Kurbanlık satışlarının azda olsa başladığını belirten Yıldız, "Kurbanlık hayvan fiyatları bu yılda değişmedi. Geçen yılın fiyatlarıyla satıyoruz. Kurbanlık hayvan fiyatları bu yılda ucuz. Vatandaş kurbanlığını rahatlıkla alabilir. Bu yıl sadece büyükbaş hayvanların fiyatı yükseldi. Fakat küçükbaş hayvan fiyatları değişmedi. Küçükbaş kurbanlıklar 210 ve 220 liradan satılıyor. Üreticimiz bu sene kar etmedi. Vatandaş için elimizden geleni yaptık. Üretici olarak hayvancılığı bırakmadık, işimize devam ettik. Kar ve zarar etmemiz önemli değil. Hareketlilik şu an normal ve kalabalık var ama arife ile bayram günleri daha yoğun hareketlilik olur. Şu anda vatandaş kurbanlığını seçiyor ve belirliyor. Şu anda alım yok, işaretleme ve belirleme oluyor" dedi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala pazarda hareketliliğin başladığını belirten Erdal Büyükaçıkgöz ise, "Bu yılki kurban fiyatları hem alıcı hem satıcı hem de üretici açısından iyi olmasını bekliyoruz. Bayram hareketliliği yavaş yavaş başladı. İlerleyen günlerde hareketlik daha da artar. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları hem vatandaşı hem de satıcıyı kurtaracak şekilde olmasa da bir haftaya kadar fiyatların net olacağını tahmin ediyoruz. Gaziantep küçükbaş hayvancılıkta Türkiye genelinde toplanma merkezidir. Üretimin olduğu yerdir. Doğu, batı ve çevre illerden Gaziantep'e hayvan geliyor. İnşallah güzel bir bayram geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel
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