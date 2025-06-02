Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçılarda Yoğunluk Artıyor

Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk arttı

Vanlılar bayram hazırlıklarını hızlandırdı

VAN - Van'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecek vatandaşlar hazırlıklarını hızlandırırken, bıçak bileme ustalarının da mesaisi artmaya başladı.

Vatandaşlar, kurban kesimini kolaylaştırmak amacıyla körelen bıçaklarını bilemek için bıçakçıların yolunu tutuyor. Kimileri yeni bıçak almayı tercih ederken, kimileri ise eski bıçaklarını bileyerek kullanmayı sürdürüyor.

İHA muhabirine konuşan bıçak ustası Zafer Cengiz, 60 yıllık aile mesleğini en iyi şekilde devam ettirmeye çalıştıklarını belirtti. Cengiz, bayrama sayılı günler kala iş yoğunluklarının arttığını söyledi.

"Keskin bıçak, hayvana eziyet ettirmez"

Kurban kesiminde en önemli konulardan birinin bıçağın keskinliği olduğunu vurgulayan Cengiz, "Kurbanlık hayvanın eziyet görmemesi için bıçakların iyi bilenmesi gerekiyor. Keskin olmayan bir bıçakla hayvanın kesilmesi doğru değildir. Bu nedenle bileme işini son güne bırakmamak gerekiyor. Son günlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle istenilen düzeyde hizmet veremeyebiliyoruz" dedi.

"Günlük yaklaşık 400 bıçak biletiyoruz"

Dükkanlarında bıçak satışı da yaptıklarını ifade eden Cengiz, "Bıçak fiyatlarımız kalitesine göre 200 ila 400 lira arasında değişiyor. Şu an günlük yaklaşık 400 bıçak biletiyoruz. Bileme işleminde bıçağın hem pürüzsüz hem de keskin olması çok önemli. Bu iş uzmanlık ister, o yüzden her işi ehline bırakmak gerekir" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)