Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Satışları Çubuk'ta Artış Gösterdi

Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Satışları Çubuk'ta Artış Gösterdi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak satışları hızla artarken, esnaf satışların iyi olduğunu belirtti. Bıçakların fiyatları 100 ile 500 lira arasında değişiyor ve yerli bıçaklar tercih ediliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak satışları arttı.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında bıçak satan esnaf Resul Atak, AA muhabirine, kurban sezonunun işlerini hareketlendirdiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır bıçak sattığını belirten Atak, "Satışlarımız bayram öncesi oldukça iyi. Fiyatlar 100 ile 500 lira arasında. Kurban bıçağında aranan en önemli şey bıçağın ağzının keskin olması, demirinin çok kalın olmamasıdır. Kurban bıçağı için en çok tercih edilenler Denizli ve Bursa üretimi yerli bıçaklar." dedi.

Kurbanlık satan ve kesim için bıçak alışverişi yapan Fikret Yüksel ise "Kurban yaklaşıyor, hazırlık yapıyoruz. Kurbanlıklarımız var, nasip olursa keseceğiz. Etleri de en iyi şekilde hazırlamak için iyi bir bıçak şart." diye konuştu.

Pazarda bıçağın yanı sıra yular, çizme, tulum gibi malzemelere talebin de arttığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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