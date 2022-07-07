KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ BIÇAK BİLEYİCİLERİNİN YOĞUN MESAİSİ

KURBAN Bayramına sayılı günler kala bıçak bileyicilerine talep arttı. Kurban kesimi için kullanacakları bıçakları bileyicilere getirenler, unutulmaya yüz tutmuş bu zanaatın öneminin böyle günlerde hatırlandığını ifade etti. Ustalar ise, bütün yıl az sayıda olan müşterilerinin bayram öncesi arttığını dile getirerek, bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarları dışında, bıçak bileyicilerinde de yoğunluk yaşanıyor. Eminönü'ndeki bileyiciler bütün yıl az sayıda müşterileri olduğunu belirterek, bayram nedeniyle işlerinin artmasından ise memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bıçak bileyletmek için getirenler ise, bileyiciliğin bir zanaat olduğunu, yıllar içinde sayıları azalan ustaların değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

USTALAR AZALIYOR

Bayram öncesi hazırlık yaptığını belirten Serdar Gönek, İşin erbabına gitmek gerekiyor. Ustalar azalıyor, yeni gençlik bu mesleklere pek önem vermiyor. Rahat şekilde para kazanmak istiyor. Ustalar zor yetiştiği için buraya gelip alışveriş yapıyoruz diye konuştu.

Kurban kesimi için bıçak satın alan Halil Ayık ise Marketlerden satılan bıçaklardan biz birkaç kez aldık. Fiyatı uygun gibi gözükse de fazla kullanamıyoruz. Şimdi kurbanda bu işi yapacaksak, ustalarımız bu işin ehli olduğu için onları tercih ediyoruz dedi.

HAYVANLAR ZARAR GÖRMESİN

Bıçak bileyleme ustası Aydın Işık, 65 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek İtinalı şekilde bıçakları biliyoruz. Bu işlem 6 kademede yapılır. Kalın ve ince taştan geçirdikten sonra, keçe üzerinde ve yağ taşıyla bileriz. Masa üzerinde de işlem yaptıktan sonra keskinliğini kontrol ederiz. Böylece bıçak hazır olur. Piyasada sadece 2 adımla yapılıyor, bu olmaz. Hayvanlar zarar görmesin. Bayram öncesi ortalama günde 500 bıçak biliyoruz şeklinde konuştu.

ARKAMIZDAN GELECEK YOK

Bir diğer usta Ömer Ayna, Bu işi önce kendimizin beğenmesi gerekiyor. Sonra müşteri bizi taktir edecek ve tekrar gelecek. Maalesef şimdi gençleri yetiştiremiyoruz. Arkamızdan gelecek yok dedi.

Bileyici ustası İhsan Ünlü, Tezgahımı burada kurmamın sebebi, insanların beni uzun yıllardır tanıyor ve tercih ediyor olması. Hem para kazanmak hem de hizmet için geliyorum. Ustaların kimisi öldü gitti veya yaşlanıp bıraktı. Bu zor bir iş, bu nedenle bırakanlar da fazla dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel