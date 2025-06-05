Kurban Bayramı'nın Maskotu: Bulut İsimli Keçi

Bayramın en şanslı keçisi: Kurban bayramını pazarın maskot olarak geçiriyor

Annesi öldükten sonra biberonla evde altı bezlenerek büyütüldü

Kurbanlık satışı yapan ailenin maskotu oldu, kesilmekten kurtuldu

Faruk Kemal Temiz: "Elimizde büyüdü, evladım gibi oldu"

ANTALYA - Antalya'da annesi öldükten sonra sahiplendikleri Bulut isimli oğlağı biberonla besleyip altınız bezleyerek evde büyüten besici aile, kurbanlık hale gelen keçiyi satmama kararı aldı. Bulut bayramı kurban pazarının maskotu olarak geçiriyor.

Sahibinin ismini çağırmasıyla koşarak gelip boynunu yaslayan Bulut'u kendi evlatlarından ayırmadıklarını belirten Faruk Kemal Temiz, "Bulut geçen yıl oğlaktı. Biberonla besliyorduk. Bu sene kurbanlık olmasına rağmen biz bunu ayırdık. Satmayacağız gelecek yıla kadar yine besleyeceğiz. Çünkü evladım gibi oldu. Hiç bir farkı yok. Elimizde büyüdü" dedi.

Serik ilçesinde annesi öldükten sonra Annesi öldükten sonra altı bezlenip evde biberonla büyütülen keçi, kurbanlık satışı yapan ailenin maskotu oldu, kesilmekten kurtuldu. Kurbanlık olacak büyüklüğe ulaşan keçi, besici ailenin sevgisini kazandı. Kurbanlık satışı yapan Temiz ailesi, adeta aileden biri gibi gördükleri keçiyi satmayı düşünmeyerek beslemeye devam ediyor.

Çok büyük paralar bile verseler bile keçiyi bu senede kimseye satmayı düşünmediğini belirten Faruk Kemal Temiz, "Bulut geçen yıl oğlaktı. Biberonla besliyorduk. Bu sene kurbanlık olmasına rağmen biz bunu ayırdık. Satmayacağız gelecek yıla kadar yine besleyeceğiz. Çünkü evladım gibi oldu. Hiç bir farkı yok. Elimizde büyüdü. Davar sürüsüne alışık değil. Hep bize yaklaşıyor. Sarmayı düşünmüyorum. Annesi ölünce yetim kalmıştı. Aynı bir bebek gibi baktık. O da bize alıştı. Çocuklarda sanki kardeşi gibi görüp ayırt etmiyor" şeklinde konuştu