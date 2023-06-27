Elazığ'da Kurban Bayramına saatler kala, bir vatandaşın aldığı inek, sahibinin omurgasını kırarak kaçtı. Kaçan inek, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından kurulan ekipler tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçağı' Elazığ'dan: Kurbanlık inek sahibinin omurgasını kırıp kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramına saatler kala, bir vatandaşın aldığı inek, sahibinin omurgasını kırarak kaçtı. Kaçan inek, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından kurulan ekipler tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'da Kurban Bayramına saatler kala vatandaşlar kurbanlıklarını almaya devam ediyor. Celil Kurucu isimli vatandaş pazardan aldığı ineği evinin bahçesine götürürken bir anda hırçınlaşarak önce sahibine vurdu ardından kaçmaya başladı. Omurgasına aldığı darbelerin ardından kırıklar oluşan Kurucu, kaçan kurbanlığının yakalanması için Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen kurban yakalama timleri, kaçan ineği sakinleştirici iğne vurarak yakaladı. Yakalanan kurbanlık, ekipler tarafından bağlanıp sahiplerine teslim edildi.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalıştığını belirten Muammer Turgut, "Kurban Bayramının yaklaşmasıyla kurban yakalama timimizi oluşturmuştuk. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Kurbanı kaçan vatandaşlar Elazığ Belediyesi 153 Beyaz Masayı arayarak ihbarda bulunuyorlar bizde ekip olarak kaçan hayvanı yakalamaya çalışıyoruz. Bugün de bizim bir arkadaşın ineği kaçmıştı bizde gelip yakaladık. Bizi epeyi zorladı ama sakinleştirici vurarak yakaladık" dedi.

İneği kaçan Celil Kurucu, "İneği kurban pazarından aldık ve kendi bahçemize getirdik. Hayvanı bahçemize getirirken zapt edemedim aldığımız kurban kaçtı. Kaçarken benim de kaburgamı kırdı. Belediye ekiplerimize haber verdik. Onlar da Allah razı olsun hemen buraya geldiler. Kaçan kurbanımızı yakaladılar. Kaçan ineğimizi şimdi yine bağladık. Omuzumda 2 tane kırık var" ifadelerini kullandı.