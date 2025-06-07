Kurban Bayramı'nın İkinci Günü: Pazarlar Yoğun

Bayramın ikinci gününde kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kurban Bayramının 2. gününde de kurbanlık pazarlarında hareketlilik sürüyor. Bayramın ikinci gününü bekleyerek fiyatların düşmesini umut eden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kurban pazarlarına akın etti.

Kurbanlık fiyatlarının bayramın ilerleyen günlerinde daha uygun olacağını düşünen alıcılar, yoğunluk oluştururken, satıcılar da ellerindeki hayvanları bitirme telaşına girdi. Pazar yerinde zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı görülürken, vatandaşlar hem bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalışıyor hem de bayram ibadetlerini yerine getirmenin telaşını yaşıyor.

Satıcılardan Osman Akman, vatandaşların ikinci gün gelip daha ucuza almak istediklerini fakat fiyatların düşmediğini geçen yılın fiyatıyla aynı olduğunu ifade etti. Akman, "Geçen yıl 270 TL olan canlı fiyat bu yılda 270 TL. Geçen yıl et kilogramı 550 TL bu yılda 550 TL. Fiyat düşmez kimse fiyatların düşeceğini sanmasın" dedi.

Bir diğer satıcı Naşit Kızılkaya ise vatandaşların fiyatların düşmesi için bayramın 2 veya 3 günü geldiğini ama fiyatların aynı olduğunu söyledi. Kızılkaya, "Gelip pazarlık yapıyorlar ikinci gündür diye. Kilogram usulü istiyorlar ama kurbanlık kilogram işi olmaz. Vatandaşlar diyor kilogramla sat bu şekilde kurban kesilmez" ifadelerini kullandı.

Kurban kesmek isteyen vatandaşlardan Gülistan Şimşek, kendisinin çalıştığını bayramın ikinci günü gelebildiğini ifade etti. Şimşek, "Bugün geldik kurbanlık aldık ölmüşlerimiz için Allah kabul etsin. Fiyatlar kurbanlığın yaşına göre yaşlı, genç diye ayrılıyor, biz genç olanı aldık. Fiyatlar uygun çok pahalı değil. Geçen yılın fiyatlarıyla aynı" şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş Abdulsamet Koyun ise daha uygun fiyata bulmak için bayramın ikinci günü geldiğini ifade etti.