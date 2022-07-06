Kurban Bayramı'nda yaşlılara 'büyük parçalı et yemeyin' uyarısı

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden Doç. Dr. Alper Avcı, Kurban Bayramı'nda çiğneme gücü azalan ve yutma refleksleri zayıflayan yaşlıların, büyük parça etleri yutmaya çalışmasıyla yemek borusunda tıkanmaların yaşandığını söyledi. Doç. Dr. Avcı, "Bu noktada en önemli şeylerden biri etin içinde kemik olup olmadığıdır. Yemek borusunun yaralanması durumunda 'mediastinit' dediğimiz hayati organların bulunduğu boşluğun enfeksiyonu geliştiği zaman ölüm oranı maalesef ki çok yükselmektedir" dedi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, Kurban Bayramı'nda hastanelere başvuran vakalar arasında kurbanlıklarını kendi kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasapların yanı sıra bunlardan daha hayati ve göz önünde olmayan bir grup daha olduğuna dikkat çekti. Özellikle diş problemleri yaşayan, çiğneme gücü azalan ve yutma refleksleri zayıflayan yaşlıların, büyük parçalar halindeki etleri yerken yemek borusunun tıkanması gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını belirten Doç. Dr. Avcı, uyarılarda bulundu.

Hastaların yaşlı olmasının yanında kalp ve tansiyon gibi hastalıkların eşlik etmesinin yabancı cisimlerinin çıkarılması konusunda riskleri artırdığına işaret eden Doç. Dr. Avcı, "Parmakla yapılan müdahalelerde o bölgedeki büyük bir yabancı cismin yer değiştirerek solunum yollarını tıkama riski var. Heimlich manevrası ise özellikle solunum yollarındaki tıkanmalarda hayat kurtarıcı bir manevradır. Ancak burada yabancı cismin yeri yemek borusudur. Dolayısıyla ani diyafram refleksi ile akciğer içindeki basıncı artırarak yabancı cismin dışarı atılmasını sağlayacak refleksler, bu yabancı cisimlerin hem büyük olmaları hem de yemek borusunda olmasından dolayı çok fazla işe yaramayacaktır. Mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ederiz. Hastanede narkoz gerektirmeden endoskopik müdahaleyle ya da genel anestezi ile narkoz altında bu yabancı cisimler rahatlıkla çıkarılabilmektedir" diye konuştu.