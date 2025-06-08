Kurban Bayramı'nda Üreticilere Destek: ESK Kurbanlık Satın Alacak

Kurban Bayramı'nda Üreticilere Destek: ESK Kurbanlık Satın Alacak
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Kurban Bayramı'nda Üreticilere Destek: ESK Kurbanlık Satın Alacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elindeki kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Hayvanlarını karantina nedeniyle satamayan üreticilere de yeni bir uygulama ile destek verileceği belirtildi.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak satın alacaklarını belirterek, "Bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince, Bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu, sorunsuz bir Bayram süreci geçirmiş oluruz. Bayram süresince de arkadaşlarımızın hem kurban satış noktalarında hem de kurban kesim noktalarındaki denetimleri devam edecek.

Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu olarak satın almış olacağız. İlavaten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız. Tekrar bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin; il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi ile nakliye faturaları, işletmelerine şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğuna dair belge ile kuruma başvurmaları, TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda, belirlenen fiyatlar üzerinden hayvanların satın alınacağını bildirdi.

ESK tarafından bu yıl için belirlenen kurbanlık alım fiyatları şöyle:

"Tosun: Cari fiyat (TL/karkas kg) 296 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 104 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 TL

Düve:  Cari fiyat (TL/karkas kg) 285 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 85 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 370 TL

İnek: Cari fiyat (TL/karkas kg) 275 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 65 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 340 TL

Kuzu:  Cari fiyat (TL/karkas kg) 346 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 54 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 TL

Toklu: Cari fiyat (TL/karkas kg) 304 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 56 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 360 TL

Koyun: Cari fiyat (TL/karkas kg) 294 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 56 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 350 TL

Oğlak: Cari fiyat (TL/karkas kg) 226 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 34 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 260 TL

Çepiç: Cari fiyat (TL/karkas kg) 189 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 31 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 220 TL

Keçi: Cari fiyat (TL/karkas kg) 168 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 22 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 190 TL"

Söz konusu fiyatların tavan fiyatlar olduğu yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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