Kurban Bayramı'nda Sivas'ta Kesim Alanlarında Hareketlilik Yaşandı

Kurban Bayramı'nda Sivas'ta Kesim Alanlarında Hareketlilik Yaşandı
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Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü, vatandaşlar sabah namazının ardından belirlenen kesim noktalarına akın etti. Kurban kesim alanlarında yoğunluk gözlemlenirken, aileler birlikte hayvanlarını kesim için getirdi.

SİVAS'ta Kurban Bayramı nedeniyle sabah namazının ardından belirlenen kurban kesim noktalarında hareketlilik yaşandı.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye tarafından belirlenen kesim noktalarına akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kesim alanlarına getirenler, kesimlerini yaptı. Kesimler, çoğunlukla traktör arkasına takılan vinçlerle gerçekleştirildi. Bazı ailelerin kurban kesimine çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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