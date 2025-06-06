Kurban Bayramı'nda Sıcak Hava ve Doğa Kaçamağı

Kurban Bayramı'nda Sıcak Hava ve Doğa Kaçamağı
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Zonguldak ve Düzce'de bayramın ilk gününde sıcak hava dolayısıyla sahil ve doğa alanlarına yoğun ilgi gösterildi. Zonguldak'ta Kapuz Plajı'na gidenler güneşlenip denize girdi, Düzce'de doğal alanlar tercih edildi.

Zonguldak ve Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahilleri ve mesire alanlarını tercih etti.

Zonguldak'ta bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan yerler yerine daha sakin ortamda vakit geçirmek isteyenler, Kapuz Plajı'na giderek güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalışanlar, serinlemek için sık sık denize de girdi.

Plaj görevlileri sezonun açılmasıyla çalışmalarını sürdürürken, denizde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı cankurtaran timi hazır bekliyor.

Kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem ise yüzde 79 ölçüldü.

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımız gelmeye başladı"

Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kürşat Coşkun, gazetecilere, sıcak havayı fırsat bilenlerin Kapuz Plajı'na geldiğini söyledi.

Bugün itibarıyla sezonu açtıklarını belirten Coşkun, "Personelimiz ve imkanlarımızla halkımıza hizmet vermeye başladık. Birtakım küçük eksikliklerimiz vardı. Kısa süre içerisinde bunları tamamlamaya çalıştık, şu an hazır durumdayız. Yaz boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Coşkun, bayram boyunca plajın ücretsiz olacağını ifade ederek, "Sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımız gelmeye başladı. Bayramın ikinci gününden itibaren daha da yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Biz de buna göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Plaja gelen Ünal Şengöz de İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için Zonguldak'a geldiğini, Kapuz Plajı'nı sevdiğini ve bayram namazı sonrası burayı tercih ettiğini belirtti.

Düzce

Düzce'de bayram tatilini doğada geçirmek ve sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenler, şelalelerin bulunduğu tabiat parkları ve mesire alanlarına yöneldi.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Aydınpınar Şelaleleri ile 20 kilometre mesafedeki Güzeldere Şelalesi tabiat parkları, İstanbul ve Ankara'ya yakın konumları dolayısıyla bayramda özellikle doğada vakit geçirmek isteyen ailelerin tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor.

Bayramın ilk günü güzel havayı değerlendirmek isteyenler, kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik ve yürüyüş yaptı.

Bazı ziyaretçiler şelalelerin çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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