Kurban Bayramı'nda Şehitlik Ziyareti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şehit yakınları ve vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin mezarları başında dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Otizmli Burak Memiş ise 14 yıldır şehit Jandarma Er Cengiz Sarıbaş'ın kabrini ziyaret ediyor. Bayramda da rüyasında gördüğü şehidi yalnız bırakmadı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şehit yakınları ve vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerinin mezarı başında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Otizmli 29 yaşındaki otizmli Burak Memiş ise 7 Aralık 2009'da Tokat'ın Reşadiye ilçesinde PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan Jandarma Er Cengiz Sarıbaş'ın kabrini 14 yıldır ziyaret ediyor.

Haberlerden duyduğu terör saldırısından etkilenen Memiş, şehit Cengiz Sarıbaş'ı rüyasında görünce ailesine bu şehidin mezarına gitmek istediğini söyledi. Memiş ailesi, Sarıbaş'ın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildiğini öğrenince otizmli Burak'ı buraya getirdi. O gün bugündür sık sık Cengiz Sarıbaş'ın kabrini ziyaret eden Burak Memiş, bu bayram da rüyalarına giren o şehidi yalnız bırakmadı.

Burak Memiş'i babasıyla şehitliğe getiren ablası Merve Memiş, her şehit haberlerinde olduğu gibi 7 Aralık 2009'da PKK'nın Reşadiye saldırısını duyduklarında çok üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim Cengiz Sarıbaş'la tanışıklığımız yok. Kardeşimin rüyasına girmiş. Sonra kardeşim 'Cengiz Sarıbaş' demeye başladı. Biz de kabristanını bulduk. Duamızı etmeye başladık. Her bayramda zaten şehitlik ziyaretimizi eksik etmiyoruz. Özellikle Cengiz Sarıbaş'a daha çok geliyoruz. Çünkü kardeşimin ona karşı daha çok sevgisi var. Hatta fotoğrafını yaptırdı, başucunda fotoğrafını saklıyor. O derece seviyor."

Bayram günleri dışında da zaman zaman şehitliğe geldiklerini söyleyen Merve Memiş, "Zaten vatanımızı çok sevdiğimiz için şehitliğe gelmemiz gerekiyor. Onlar bizim için canlarını feda ediyorlar. Ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Türk bayrağını gördüğümde ve şehitliğe geldiğimde tüylerim diken diken oluyor. Şehit ailelerini gördükçe daha çok gözyaşım akıyor." diye konuştu.

Edirnekapı'nın son şehidi

Edirnekapı Kara Şehitliği'ndeki son şehit Özcan İlhan'ın ailesi de her gün kabir ziyareti yapıyor.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 16 Mayıs'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında 26 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın yakınları, şehidin mezarı başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyor.

Özcan İlhan'ın ağabeyi Emrah İlhan, "Acımız yeni olduğu için, şehidimiz yeni olduğu için her gün gelmeye çalışıyoruz. Edirnekapı'nın şu anda en son şehidi benim kardeşim." dedi.