Kurban Bayramı'nda Samsun-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk

Kurban Bayramı'nda Samsun-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor. Trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için önlem alıyorken, yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak kolluk kuvvetleri arife gününden bu yana 7/24 çalışma esasıyla özellikle Havza giriş ve çıkışı ile ilçe genelinde trafik tedbirlerini sürdürüyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.