Kurban Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava bekleniyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nin Basra alçak basınç sisteminen etkisinde olacağı, paçalı ve az bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişler görüleceği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın, arife gününde bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusunun (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada, bayramın 1'inci gününün (28 Haziran Çarşamba) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, bayramın 2'nci günü (29 Haziran Perşembe) bölge genelinin (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği kaydedildi. Bayramın 3'üncü günü (30 Haziran Cuma) bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusunun kıyı kesimleri (Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin, bayramın 4'üncü günü (1 Temmuz Cumartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi.Kurban Bayramı'nda İstanbul için hava durumu ise arife günü Anadolu yakası ve bayramın 2'nci günü il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.