Kurban Bayramı'nda Kurban Keserken Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Kurban keserken kolundan yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gelen Salih Gültekin, başından geçenleri gülerek anlattı.

Uzun yıllardır kurban kestiğini ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını anlatan Gültekin, "Arkadaşım eti parçalarken bıçağı koluma sapladı. Herhangi bir sorun yok şu anda." dedi.

Gültekin, "Yıllardır kurbanımızı keseriz ama bu yıl ilk defa acemi kasap olduk, bıçağı yedik." ifadelerini kullandı.

Yıllardır kurbanını kestiğini ve bu konuda artık ustalaştığını dile getiren Mesut Aktaş ise "Her sene kurbanımızı kendimiz kesiyoruz. Bu sene satırla yaraladım elimi." diye konuştu.

Elini derin kestiğini ve tendonlarının koptuğunu belirten Aktaş, "Kendime güvenen bir insandım, 'yok artık, ben yapmam' derdim ama bu akşam beni de televizyonda izleyecekler." dedi.

"Şu anda 65 kişi aktif olarak hazır bulunuyoruz"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, kurban kesimi sırasındaki yaralanmalar nedeniyle acil servislerin yoğun olduğunu söyledi.

Ekip olarak bayrama günler öncesinden hazırlandıklarını belirten Ergani, "Şu anda 65 kişi aktif olarak hazır bulunuyoruz. Gelen hastalarımızın tedavilerini planlıyoruz. Şu ana kadar 50 hastamıza hizmet verdik. Bunlardan 7'sini ameliyathaneye çektik, geri kalanların ilk müdahalelerini serviste bitirdik. Bu sayının gün sonuna doğru 100'ü geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Hastaneye başvuranların genellikle kasap olmadığı halde kurban kesmeye çalışan "acemi kasap"lardan oluştuğunu aktaran Ergani, en fazla yaralanmaların bayramın ilk günü meydana geldiğini anlattı.

Gün sonuna doğru profesyonel kasapların da yorgunluktan dikkatsiz davrandığını ve kendilerini kestiğini belirten Ergani, sıcak havalarda çok fazla çalışmaya bağlı olarak tansiyon düşebileceğini bu nedenle de yaralanmaların arttığını söyledi.

Ergani, bayramın ilerleyen günlerinde kıyma makinesiyle yaralanmaların artacağına dikkati çekerek, vatandaşları işi ehline bırakmaları gerektiği konusunda uyardı.

"İlk gün erkekleri, ikinci gün kadınları görürüz"

Doç. Dr. Burak Yaşar da Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasına rağmen oldukça yoğun bir gün geçirdiklerini belirtti.

Yaşar, "Acil serviste bayramın ilk günü erkekleri, ikinci gün ise kadınları görürüz. Hem profesyoneller hem de acemiler bolca yaralanıyor. Profesyoneller, koruyucu ekipmanlarını kullanmadığı için daha çok yaralanıyor. Yüksek özgüven, yaralanmaya daha fazla davetiye çıkarıyor." dedi.