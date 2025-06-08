Kurban Bayramı'nda Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü tatilcilerin dönüşüyle birlikte Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Ankara-Kırıkkale karayolunda uzun araç kuyrukları dikkat çekti.

KURBAN Bayramı'nın 3'üncü günü memleketlerinden dönen tatilciler, 43 ilin güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine 1 gün kala, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktası olması nedeniyle 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu başladı. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, günler öncesinden başlatılan trafik ve asayiş tedbirlerini uygulamayı sürdürdü. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar, dönüşe kapatılıp trafik akışı hızlandırıldı. Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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