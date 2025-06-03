Kurban Bayramı'nda Kimler Yola Çıkamayacak?

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 4 Haziran saat 16.00'dan 6 Haziran saat 11.00'e kadar bazı yollara girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla; 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00'a kadar; Ankara ili istikametine; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar, D-100 kara yolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede İlçesine kadar, D-750 kara yolu Bolu ili Gerede İlçesinden Ankara iline kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacaktır" denildi.

KISITLAMA GETİRİLEN GÜZERGAHLAR

Söz konusu araçların ayrıca İzmir istikametinde; O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200 kara yolunda Ankara ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 kara yolunda Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar iline kadar, D-300 kara yolunda Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi. Antalya istikametinde de; D-650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D-300 kara yolunda Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren izin verilmeyeceği kaydedildi.

İSTİSNAİ OLARAK İZİN VERİLECEK ARAÇLAR

Açıklamada ayrıca "Ancak, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla yukarıda belirtilen ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.