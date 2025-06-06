Kurban Bayramı'nda Kesim Sırasında Yaralanmalar

Kurban Bayramı'nda Kesim Sırasında Yaralanmalar
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Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar yaralanarak hastanelere başvurdu. Yaralıların tedavileri hastanelerde yapıldı.

SAMSUN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralıların tedavileri yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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