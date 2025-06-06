Kurban Bayramı'nda Kesim Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

Kurban Bayramı'nda Kesim Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu
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Kurban Bayramı sırasında Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Çeşitli yaralanmalarla hastanelere başvuran kişilerin çoğu tedavi edilerek taburcu edildi.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran 67 kişiden çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Taburcu edilen Yakup Çelik, hastane çıkışında gazetecilere, bıçağın ayak parmağını kestiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sivas

Sivas'ta bıçak kesiği veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Hastanelere şu ana kadar başvuran 65 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Nevşehir

Nevşehir'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

Kurban kesimi ile et ve kemiklerin parçalara ayrılması sırasında "acemi kasaplar" vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran 121 kişiden çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırşehir

Kırşehir'de kurban keserken veya hayvan darbesiyle yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Kent genelinde hastanelere başvuran 86 yaralıdan çoğu ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Yozgat

Yozgat'ta kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Hastanelere şu ana kadar başvuran yaklaşık 40 yaralıdan çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Zeliha Cansever, kurban eti doğrarken elinden yaralandığını söyledi.

Cansever, "Çiftlikte kurbanı kestikten sonra etleri doğrarken, arkadaşımın bıçağının ucu yanlışlıkla elime değdi. Hastaneye geldik, tedavi olduk. Şu an iyiyim." dedi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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