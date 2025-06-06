Kurban Bayramı'nda Kesim Kazalarında 133 Yaralı

Kurban Bayramı'nda Kesim Kazalarında 133 Yaralı
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Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kurban keserken yaralanan toplam 133 kişi hastanelere başvurdu. Durumu ciddi olan kimsenin olmadığı belirtildi.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kurban keserken yaralanan toplam 133 kişi hastanelere başvurdu.

Erzurum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 25 kişi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.

Erzincan

Erzincan'da bayram namazının ardından bazı vatandaşlar, kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Vatandaşlardan kimi yakınlarının kimisi de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans yardımıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye başvuran 26 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kars

Kars'ta da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastaneye başvuran 37 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Atardamarı kesilen 1 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi

Ardahan

Ardahan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 45 kişi, Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, şu ana kadar durumu ciddi olan kimsenin müracaat etmediğini belirterek "Bir kişi sağlık çalışanlarımızın yardımıyla, 44 kişi de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına geldi. Hayati tehlikesi olan kimse yok." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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