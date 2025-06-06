Kurban Bayramı'nda Kesim Kazaları: 776 Yaralı

Kurban Bayramı'nda Kesim Kazaları: 776 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan 776 kişi hastanelere başvurdu. Acemi kasapların yaralanmaları nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan 776 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlarının yolu tutan kişilerden bazıları bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

"Acemi kasap" olarak adlandırılan bu kişiler, yakınlarının yardımının yanı sıra ambulanslarla da kentin farklı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına getirildi.

Bu kapsamda, kent genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine şu ana kadar 776 kişinin başvurduğu bildirildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne başvuranlar arasında yer alan Sezai Harmankaya, AA muhabirine, kurban kesimi sırasında yaşadığı kazayı anlattı.

Kurban eti doğrarken elektrikli hızarla tahtanın arasına sıkışan baş parmağının yarısından fazlasının kesildiğini dile getiren Harmankaya, doktorların parmağını alçıya aldığını belirtti.

Kemikte kırıkların bulunması nedeniyle ameliyat olacağını da kaydeden Harmankaya, doktorunun "parmağının eskisi gibi olmayacağını" kendisine söylediğini aktardı.

Maltepe'de kurbanın derisini soyarken yaralanan Kenan Köşgen ise elini baş parmağından bileğine doğru kestiğini, parmağında üç dikiş atıldığını ifade ederek, işi bilmeyenlerin kesim yapmamasını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Türkiye'nin gündemine oturan olayda yumruk atan kişi konuştu
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.